Москва, , 08:27 — REGNUM Большая часть России окажется в зоне аномального тепла на ближайшие пять дней. Об этом сообщил 15 января и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Очень тёплая погода на всей территории страны устанавливается, по его словам, нечасто в силу изменчивого состояния атмосферы. Но в данном случае на всей территории установилось аномальное тепло, с отклонением от климатической нормы на 12 градусов.

«На ближайшие пять дней отклонение на 12 градусов», — сказал Вильфанд ТАСС.

Синоптик указал, что аномально тёплой будет погода в Ленинградской, Вологодской и Псковской областях, регионах Центрального федерального округа, включая Москву и область, а также в Поволжье. Такое же отклонение от нормы ожидается в Красноярском и Хабаровском краях и на юге Якутии.

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