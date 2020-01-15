Бужумбура, , 08:30 — REGNUM В столице Бурунди, Бужумбуре, было вскрыто массовое захоронение, в котором, как полагают, находятся останки сотен человек, погибших в результате столкновений, последовавших за убийством президента страны Мельхиора Ндадайе. Об этом передает ВВС Great Lakes.

Раскопки братской могилы, расположенной в районе Каменге к северу от Бужумбуры, начались в декабре 2019 года и закончились в воскресенье, 12 января.

Захоронение было открыто для публики в понедельник, 13 января. В специально отведенном месте можно было увидеть одежду и удостоверения личности погребенных.

Заместитель председателя Бурундийской комиссии по установлению истины и примирению Ноа Клемент Ниндзиза заявил журналистам, что в могиле были найдены останки не менее 250 человек.

«Некоторые [люди] опознали своих родственников по останкам; люди плакали, это был шок», — сказал Ниндзиза.

Комиссии, которая, как ожидается, опубликует отчет о вскрытии других массовых захоронений позднее, поручено расследовать убийства, чтобы примирить хуту и тутси.

Напомним, что убийство Ндадайе, первого избранного президента страны, принадлежавшего к этносу хуту, в 1993 году вызвало ожесточенную гражданскую войну между вооруженными отрядами этнического меньшинства, тутси, и повстанческими группировками большинства, хуту. В ходе 12-летней войны погибли более 300 000 человек, отмечают журналисты.