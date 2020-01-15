Москва, , 08:00 — REGNUM Российский музыкант Андрей Макаревич обрушился с критикой на жителей России, обличающих первого президента СССР Михаила Горбачева, назвав их «мразями». Провокационный пост он разместил 14 января на своей странице в Facebook.

«Интересно, что Горбачева поливают в сети <…> именно те мрази, которым он дал свободу — в частности, заниматься тем, чем они занимаются», — написал лидер «Машины времени».

По его мнению, таким сетевым критикам хватило бы ума только для того, чтобы стать «секретарями партийной ячейки ПТУ», да и то не всем.

В ответ на провокацию пользователи Facebook объяснили в комментариях, что Макаревич неправ, поскольку понятия «дать свободу» и «уничтожить страну» — слишком разные, чтобы делать однозначный вывод.

Напомним, что музыкант и ранее прибегал к оскорбительной критике в отношении граждан России. В частности, в 2018 году он заявлял, что граждан «превращают в злобных дебилов», а в начале прошлого года призвал «принять как данность» идиотизм подавляющего большинства жителей Земли. В своих высказываниях Макаревич не видит ничего вопиющего и даже удивлен, почему возникает такой ажиотаж вокруг его высказываний.

Читайте ранее в этом сюжете: Макаревич назвал 80% людей идиотами, но себя к ним не отнес