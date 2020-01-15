Чердынь, Пермский край, , 07:59 — REGNUM В Чердынском районе Пермского края выяснилось, что администрация не исполнила свои обязанности по предоставлению помещений для работы участковых уполномоченных полиции на обслуживаемых административных участках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло представление главе района с требованием об устранении нарушения. Однако чиновник не отреагировал на замечание.

В результате в отношении главы муниципального образования возбудили административное производство за умышленное невыполнение требований прокурора.