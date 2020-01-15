Париж, , 07:58 — REGNUM Число пассажиров, пребывающих в два парижских аэропорта — «Шарль-де-Голль» и «Орли» — в 2019 году увеличилось на 2,5% до 108 миллионов пассажиров, передает BFM TV.

Известно, что объем перевозок увеличился на 4,8% в первом полугодии и только на 0,5% во втором полугодии из-за сокращения трафика в аэропорту «Орли».

В декабре 2019 года авиасообщение в двух парижских аэропортах было затронуто общественными движениями и снизилось на 0,3% по сравнению с декабрем 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток увеличился на 5,2% в аэропортах «Орли» и «Шарль-де-Голль» в Париже в марте 2019 года.

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