Москва, , 07:53 — REGNUM Увеличить размер штрафов за административные правонарушения в поездах предлагают Российские железные дороги (РЖД). Об этом заявил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов в ходе презентации в Госдуме.

РЖД выступает за увеличение штрафа с 500−1500 рублей до 1000−3000 рублей за курение в неустановленных местах, употребление алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественном месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Госдума приняла законопроект о возврате курительных комнат в аэропортах.

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