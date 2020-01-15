Пермь, , 07:46 — REGNUM В Перми прокуратура во время проверки расходования денег на капремонт многоквартирных домов выявила факты хищений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве Пермского края.

По данным ведомства, общая сумма похищенных средств составляет более 500 тыс. рублей. Эти деньги предназначались на проведение ремонта в 2019 году в двух домах, расположенных в Орджоникидзевском районе города.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).