Москва, , 07:46 — REGNUM Число туристов из России, посетивших Кубу в 2019 году, увеличилось на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщает Кубинское агентство новостей.

Сообщается, что за прошедший год Кубу посетили 178 тысяч путешественников из России. В 2020 году Гавана намерена привлечь более 200 тысяч российских туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2018 года вступило в силу соглашение, подписанное между Россией и Кубой, об изменениях визового режима. Согласно договору, граждане России теперь могут находиться на кубинской территории без виз на протяжении 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.