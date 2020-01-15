Новотроицк, Оренбургская область, , 07:33 — REGNUM В Оренбургской области жертвой свиного гриппа стала жительница Гая. Она скончалась в больнице, сообщает 56orb.ru.

По данным vgae.ru, 39-летняя гайчанка находилась на лечении в Гайской городской больнице, затем ее отправили в больницу Новотроицка для прохождения процедуры гемодиализа.

Портал orenday.ru информирует, что гайчанка заболела свиным гриппом (H1N1) после поездки в Казань. Заболевание протекало с осложнениями: произошло нарушение в работе почек.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, по факту смертельного случая проводится проверка. Причину смерти смогут назвать только после медэкспертизы.

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