Курган, , 07:29 — REGNUM Из Курганской области мигрировать не собираются в ближайшее время более 40% молодых жителей. Об этом сообщает региональный департамент образования и науки, опираясь на исследование детско-юношеского центра «Оценка положения молодежи и развития добровольчества в Курганской области».

Ещё 21% молодых курганцев не определились со своими миграционными планами. К переезду в другой регион или страну готовы в основе своей городские жители. Среди желающих мигрировать преобладают молодые люди из Сафакулевского, Мокроусовского, Петуховского, Альменевского и Шадринского районов.

Отмечается, что желание уехать из Зауралья растёт пропорционально доходу: чем он выше, тем в большей степени человек настроен на миграцию. За лучшими условиями жизни готовы уехать из Зауралья 29,4% молодых, за более высокой зарплатой — 28,3%.

Примечательно, что не готовы к миграции из региона 52% семейных курганцев.

Участниками исследования оценки положения молодежи в Курганской области в 2019 году стали 3 500 человек в возрасте 14−30 лет из всех муниципалитетов региона.