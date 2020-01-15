Оренбург, , 07:19 — REGNUM В Оренбургской области «забытыми» оказалось более 30 тысяч документов. В большинстве своём это договоры купли-продажи, закладные, а также выписки из ЕГРН, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Оренбурга.

Выдача документов по итогам оказания учетно-регистрационных услуг проводится через многофункциональные центры. Документы хранятся в офисах в течение месяца, затем передаются в архив на бессрочное хранение.

За 2019 год невостребованными по каким-то причинам стали более 30 тысяч документов на недвижимость.