Москва, , 07:59 — REGNUM В среду, 15 января, в Москве будет облачно, местами небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха +1… +3 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 15 января в Москве будет −2…−0 °С.

Скорость юго-западного ветра составит 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Ночью порывы будут до 17 м/с. В связи с сильным ветром в регионе до 17 января введён жёлтый уровень опасности. Давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье облачно, небольшие осадки, гололедица, температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °С днём и ночью. В четверг, 16 января, днём в столице ожидается +3… +5 °С. По области 0… +5 °С.