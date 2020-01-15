Оренбург, , 07:11 — REGNUM В Оренбурге ситуацию с уборкой снега во дворах многоэтажных домов чиновники охарактеризовали как сложную. Во время рабочей встречи с представителями управляющих компаний и. о. заместителя главы города по правовым вопросам Татьяна Малышева отметила, что основные замечания вызывает состояние тротуаров, наледь, колейность межквартальных проездов, а также наличие гор складируемого снега, сосульки и наледь на крышах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Малышева подчеркнула, что надо сейчас активно вывозить снег, а не тянуть до конца марта, когда уже начнется подтопление дворов. В свою очередь представители УК указали на трудности в проведении работ по ликвидации последствий снегопадов. Помехой названы припаркованные во дворах автомобили.

И.о. главы Оренбурга Владимир Ильиных пообещал проработать вопрос по поводу припаркованных машин с ГИБДД и помочь с крупногабаритной техникой, а также доступом на снежные полигоны.

По итогам рабочей встречи управляющим компаниям дали десять дней на ликвидацию снежных гор во дворах.

Добавим, в Оренбурге начало 2020 года выдалось снежным. После новогодних каникул за плохую уборку снега в южной части города уволен глава муниципального казенного предприятия «БиОЗ».

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