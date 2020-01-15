Оренбург, , 06:56 — REGNUM Глава Оренбургской области Денис Паслер назвал ежегодное послание президента России Федеральному собранию дорожной картой развития страны, которая определяет основные цели и задачи во всех сферах жизни.

«По сути, это дорожная карта развития страны на перспективу. И особенно важно осознавать ответственность и понимать задачи, поставленные президентом, тем, кто будет выполнять их на местах — в регионах, в муниципалитетах», — сказал оренбургский губернатор.

Напомним, 15 января Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. В городах Оренбуржья региональное отделение ОНФ организует общественные просмотры и обсуждение послания президента России.