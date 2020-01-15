Курган, , 06:45 — REGNUM В Курганской области для половины молодых людей высшее образование является значимым. Об этом сообщает региональный департамент образования и науки, опираясь на исследование детско-юношеского центра «Оценка положения молодежи и развития добровольчества в Курганской области».

Половина опрошенных молодых курганцев уверены в том, что можно многого достичь и без высшего образования.

При выборе будущей профессии около 15% молодых зауральцев полагаются на волю случая, 50% определяются с занятием в школе, 15% — после получения аттестата.

Основным мотивом выбора той или иной специальности является интерес к будущей профессии у 55,3% опрошенных, а также востребованность профессии в будущем у 36,4%.

Участниками исследования оценки положения молодежи в Курганской области в 2019 году стали 3 500 человек в возрасте 14−30 лет из всех муниципалитетов региона.