Оренбург, , 06:34 — REGNUM В Оренбурге на 2020 год запланированы работы по капремонту и реконструкции Ледового дворца «Звёздный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Работы обойдутся в 100 млн рублей. Средства выделяют из областного бюджета. В рамках ремонта обновят инженерные сети, осуществят внутреннюю перепланировку, заменят кровлю.

Добавим, Ледовый дворец «Звёздный» открылся в 2007 году. Он рассчитан на 2 тыс. зрителей. На базе спорткомплекса проводят тренировки и выступления воспитанников школы олимпийского резерва, команд мастеров по хоккею.