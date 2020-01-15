Москва, , 06:55 — REGNUM Ужесточение контроля за исполнением закона о защите персональных данных приведет к увеличению времени заселения в отелях и гостиницах среднего ценового сегмента Турции, 14 января сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Это связано с тем, что, согласно закону, персонал отелей не имеет права фотографировать и копировать документы клиентов, а также собирать другие персональные и биометрические данные.

Закон был принят еще в 2016 году, но по факту не исполнялся, чтобы не замедлять процесс заселения туристов. Власти Турции объявили, что в 2020 году начнут строже следить за исполнением требований из-за роста мошеннических преступлений. Нарушителям грозят большие штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость отдыха в Турции может вырасти из-за нового «налога на проживание», который начнет действовать с 1 апреля 2020 года. Владельцы объектов размещения должны будут уплачивать налог как с цены размещения туриста, так и с предоставляемых ему услуг.

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