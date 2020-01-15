Челябинск, , 06:22 — REGNUM В Челябинской области региональный материнский капитал вырастет до 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Глава региона Алексей Текслер посетил семью Пеговых, в которой родился уже третий ребёнок. Он отметил, что материнский капитал планируется поднять до 100 тыс. рублей. С таким предложением он намерен обратиться в областное Заксобрание.

Отметим, сейчас областной маткапитал составляет 63 тыс. рублей. Его дают при рождении третьего и последующих детей. Кроме того, для таких категорий граждан имеется ежемесячная выплата в размере 10 661 рубль, выплачиваемая до достижения ребёнком трёх лет.