Женева, Швейцария, , 06:11 — REGNUM В настоящее время нет доказательств возможности передачи нового коронавируса от человека к человеку, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает «Синьхуа».

В организации также заявили о необходимости дополнительных исследований, чтобы изучить возможность передачи коронавируса между людьми, а также симптомы заболевания. Также ВОЗ намерена расследовать источник распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января во Всемирной организации здравоохранения не исключили созыва экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям из-за выявления коронавируса нового типа в Китае. Отмечалось, что сотрудники ВОЗ уже ведут работу с представителями Китая и Таиланда.

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