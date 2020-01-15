Кемерово, , 06:02 — REGNUM В Кемеровской области по итогам 2019 года сократилось количество безработных, состоящих на учёте в центрах занятости населения — на 3 тыс. человек. На конец декабря 2019 года безработных насчитывалось 18,2 тыс. человек. Уровень безработицы в регионе по итогам прошлого года снизился до 1,4% (с 1,6%), сообщили ИА REGNUM в администрации правительства Кузбасса.

По данным департамента труда и занятости населения, в 2019 году помощь при трудоустройстве в Центрах занятости населения получили 47 тыс. кузбассовцев, на бесплатное профессиональное обучение или дополнительное образование было направлено около 5,5 тыс. человек.

В кемеровском банке вакансий службы занятости сейчас более 20 тыс. предложений от работодателей по трудоустройству. Большая часть из них в сфере торговли, услуг, образования, здравоохранения и угольной промышленности.