Благовещенск, , 06:06 — REGNUM В храме Архангела Михаила в Благовещенске все желающие смогут вдоволь запастись «святой водой» — её будут подвозить в автоцистернах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Амурских коммунальных сетей.

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Ёмкость автоцистерны составляет 4 тысячи литров, спланировано три рейса к месту, где будут проходить праздничные мероприятия.

«На протяжении многих лет мы помогаем епархии с поставкой воды. Думаю, как и ранее, водитель сделает не менее трёх рейсов. В январе 2019 горожане набрали около 12 тысяч литров освещенной воды», — рассказал директор по водоснабжению и водоотведению АО «АКС» Михаил Пищик.

Также в компании отметили, что качество воды соответствует всем требованиям СанПиНа.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Ивановской области не пошёл навстречу ожиданиям прихожан и запретил проводить в области Крещенские купания.