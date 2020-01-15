Кемерово, , 05:37 — REGNUM В Кемеровской области проведён аудит объектов незавершенного строительства и заброшенных зданий и сооружений. Объекты, которые целесообразно достроить, включены в планы строительства, остальные будут демонтированы. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Заброшенные стройки и здания опасны, кроме того, портят вид населённых пунктов, негативно влияют на настроение людей и инвестиционный климат. Вместо таких объектов должны быть подготовлены площадки для нового строительства, производств, — прокомментировал Цивилёв. — План по демонтажу должен быть выполнен до конца апреля 2021 года».

По официальным данным, на территории региона сейчас 1 024 таких объектов: 864 заброшенных зданий и 160 объектов незавершенного строительства. Снесено 344 объекта (327 брошенных и 17 недостроенных), восстановлено и введено в эксплуатацию 45 объектов (42 брошенных и три незавершенных строительством). Проданы семь неэксплуатируемых зданий. Семь объектов принимаются в муниципальную собственность, пять из них будут снесены, два достроены.

Планируется снести ещё 247 брошенных и 43 недостроенных здания, продать 44 объекта, 62 здания достроить, 81 объект — восстановить для дальнейшей эксплуатации.