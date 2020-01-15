Москва, , 04:50 — REGNUM Штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который был зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии, может проникнуть на территорию Россию. Об этом 15 января сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Вирус может быть занесен с перелетными птицами, миграция которых может начаться раньше времени из-за аномального тепла. В Роспотребнадзоре отметили, что опасности заражения подвергаются птицы в юго-западных регионах РФ. Кроме того, вирус может перекинуться и на свиней.

По словам представителей ведомства, несмотря на то, что риск заражения человека данным штаммом ранее не был выявлен, данный вирус следует опасаться, поскольку он стремительно мутирует.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР была зафиксирована вспышка вируса птичьего гриппа штамма H5N6 среди лебедей.

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