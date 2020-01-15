Казань, , 04:09 — REGNUM В Татарии по итогам 2019 года рождаемость упала на 7,7%, до 43 180 новорожденных против 46 793 годом ранее. Сокращение показателя продолжается четыре года подряд, начиная с 2016 года, когда спад составил почти 2%. Аутсайдером стал 2017 год, когда родилось почти на 14% детей меньше, чем за год до этого, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные управления ЗАГС кабинета министров региона.

В 2019 году в республике родилось 22 127 мальчиков и 21 053 девочки. Таким образом, на младенцев мужского пола приходилось свыше 51% от общего количества.

В Казани количество новорожденных снизилось на 6,4%, в Набережных Челнах — на 7,2%, а в районах Татарии — на 9,5%. Среди заметных явлений — снижение числа детей, родившихся в неполных семьях (5989 детей или 14% от общего числа против 7216 годом ранее).

Смертность в субъекте Федерации относительно 2018 года снизилась на 4,1%, составив 42 942 человека против 44 772 годом ранее. В 2018 году отмечался рост смертности на 1,7%.

В управлении уточнили, что, хотя девятый год подряд рождаемость превышает смертность в целом по региону, но в преобладающем числе муниципалитетов наблюдается обратная ситуация. Из 45 муниципальных образований рождаемость выше смертности только в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском и Альметьевском районах. Хуже всего ситуация в Актанышском районе, которым управляет экс-министр образования Энгель Фаттахов. Здесь смертность выросла на 15,7%, а рождаемость упала на 5,3%. Наибольший спад рождаемости в 2019 году фиксировался в Тукаевском районе — почти на 42% (с 217 до 126 детей).