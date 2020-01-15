Оттава, , 03:49 — REGNUM В идентификации канадцев, погибших на борту разбившегося под Тегераном украинского самолета Boeing, примут участие эксперты Королевской канадской конной полиции (национальной полиции). Об этом 14 января сообщает телеканал CBC.

Запрос о помощи поступил в канадское бюро Интерпола в Оттаве. Канадская полиция подготовит образцы ДНК из семей погибших и отправит получившиеся профили в Интерпол в Тегеране.

По заявлению представителя канадской полиции Кэролайн Дюваль отправка канадских экспертов в Тегеран пока не планируется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января международные эксперты приступят к расшифровке бортовых самописцев погибшего под Тегераном украинского самолета Boeing. Для этого 15 января в Киев прибудут специалисты из различных стран, в том числе и Ирана.

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