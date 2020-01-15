Томск, , 03:27 — REGNUM Племенной завод «Заварзинский» в Томской области получил на переработку первые партии новогодних деревьев. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, витаминная подкормка бурёнок из новогодних деревьев осуществляется в рамках ежегодной экологической акции «Ёлки для буренки».

Два КамАЗа елей и пихт в посёлок Мирный доставил региональный оператор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». Это остатки нереализованных деревьев с ёлочных базаров.

Вывозить ели с контейнерных площадок начали с 14 января.

В обладминистрации уточнили, что ветки и хвоя деревьев перерабатываются в витаминную муку, которую добавляют в корм стельным коровам и телятам.

Напомним, экологическая акция «Ёлки для буренки» проходит в Томске с 2013 года. Для животных собирают до 3 тысяч отслуживших хвойных деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани нашли способ переработать новогодние ёлки.