Москва, , 03:25 — REGNUM Подозрение в мошенничестве в составе преступной группы стало причиной задержания правоохранительными органами бывшего временного директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина. Об этом сообщает РБК.

Расследование уголовного дела, в рамках которого задержали Козина, проводят следственные органы СК РФ. Кроме того, следователи также допрашивают заместителя Козина Дмитрия Удовенко и ряд других сотрудников центра.

Напомним, Олег Козин временно исполнял обязанности руководителя ФЦПиРОЯМ с 2012 по 2017 год.

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