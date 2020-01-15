Фучжоу, Китай, , 03:22 — REGNUM Новый прямой авиарейс, связывающий столицу китайской провинции Фуцзянь город Фучжоу и японский города Саппоро, был запущен 14 января, сообщает агентство Синьхуа.

Оператором нового маршрута выступила китайская авиакомпания XiamenAir, принадлежащая более крупной China Southern Airlines. Рейс будет осуществляться по вторникам и субботам.

Исходящий рейс будет вылетать из Фучжоу в 8:45 по Пекину и прибывать в Саппоро в 1:30 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать из Саппоро в 14:20 по местному времени прилетать в Фучжоу в 18:15 по Пекину.

Авиакомпания XiamenAir уже имеет прямые рейсы между Фучжоу и тремя городами Японии, включая Токио, Осаку и Саппоро. Планируется также запустить рейс Фучжоу — Фукуока в будущем.

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