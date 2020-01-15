Абакан, , 03:19 — REGNUM В Хакасии Русский республиканский театр имени М. Ю. Лермонтова закрывает большую сцену. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве культуры, зрительный зал и главную сцену театра ждёт реконструкция.

Рабочие уже демонтировали световое и звуковое оборудование, сняли занавес и одежду сцены.

Согласно выводам специалистов, рабочие механизмы сцены, эксплуатируемые с 1978 года, устарели. Сцена будет оснащена современным световым и звуковым оборудованием.

Также в дальнейшем планируется обновление фасада административного корпуса, замена коммуникационных и инженерных сетей здания.

Напомним, малая сцена находится на реконструкции с октября 2019 года.

Реконструкция осуществляется в рамках госпрограммы РФ «Развитие культуры и туризма».

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии реконструируют школу-интернат спортивного профиля.