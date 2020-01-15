Омск, , 03:06 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Омской митрополии Владимир согласовали направления совместной работы в сфере духовно-нравственного воспитания.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, 14 января они подписали совместный план мероприятий по духовно-нравственному развитию и просвещению населения региона на 2020−2022 годы.

Документ предусматривает совместную работу в сфере укрепления семьи, развития культуры воспитания детей и так далее. «Дорожная карта» включает мероприятия на ближайшие три года.

В подготовке документа также участвовали омские министерства.

«Православная церковь всегда занималась духовно-нравственным воспитанием молодёжи и общества в целом. Совместным планом действий мы объединяем наши усилия», — прокомментировал Бурков.