Москва, , 02:49 — REGNUM Высказывание депутата Госдумы Алексея Журавлева («Родина») о действии «климатического оружия» США на погоду в РФ назвал несерьезным с научной точки зрения исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает RT.

сказал Вильфанд. «Рассуждения о том, что такая теплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьезно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет», —

Он подчеркнул, что подобные заявления необходимо воспринимать с иронией. По словам главного синоптика теплая зима на территории России вызвана приходом воздушных масс из Атлантики, где воздух всегда теплее, чем над континентом.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Журавлев в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что аномально теплая погода этой зимой в РФ может быть результатом влияния американского «климатического оружия». В августе 2019 года депутат также сделал высказывание о применении климатического оружия против России.

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