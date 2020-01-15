Москва, 15 января 2020, 02:49 — REGNUM Высказывание депутата Госдумы Алексея Журавлева («Родина») о действии «климатического оружия» США на погоду в РФ назвал несерьезным с научной точки зрения исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает RT.
Он подчеркнул, что подобные заявления необходимо воспринимать с иронией. По словам главного синоптика теплая зима на территории России вызвана приходом воздушных масс из Атлантики, где воздух всегда теплее, чем над континентом.
Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Журавлев в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что аномально теплая погода этой зимой в РФ может быть результатом влияния американского «климатического оружия». В августе 2019 года депутат также сделал высказывание о применении климатического оружия против России.
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