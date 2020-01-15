Хайкоу, Китай, , 02:11 — REGNUM Новый прямой авиарейс свяжет столицу южной китайской островной туристической провинцией Хайнань города Хайкоу с городом Янгон в Мьянме, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Таким образом, новый рейс стал уже вторым прямым, связывающим Хайнань с Мьянмой. Оператором рейса будет выступать китайская авиакомпания Jiuyuan Airlines. Рейс будет осуществляться три раза в неделю.

Исходящий рейс AQ1133 будет вылетать из Международного аэропорта «Мэйлань» города Хайкоу в 23:00 по Пекину каждые вторник, четверг и субботу и приземляться в Янгоне в 0:35 по местному времени следующего дня. Обратный рейс AQ1134 будет вылетать из Янгона в 1:35 местного времени и приземляться в Хайкоу в 6:00 по Пекину каждые среду, пятницу и субботу.

По словам директора по маркетингу Jiuyuan Airlines Цю Цзяньмина, компания начала работать по мьянманскому направлению еще в октябре 2018 года. С тех пор было открыто три прямых маршрута, соединяющих китайские города Гуанчжоу, Гуйян и Чанша с городами Мьянмы.

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