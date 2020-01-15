Гуанчжоу, Китай, , 01:57 — REGNUM Провинция Гуандун на юге Китая намерена построить 48 тыс. базовых станций связи пятого поколения 5G в 2020 году, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Данный анонс был сделан губернатором провинции Ма Синжуем во время правительственного отчета на открытии ежегодной законодательной сессии. В 2019 году Китай начал выдавать коммерческие лицензии 5G, что знаменовало переход Китая в новую эру телекоммуникации.

Телефонные операторы Поднебесной продолжают строительство базовых станций сетей пятого поколения, общей число которых за 2019 года выросло до 126 тыс. Из них 30 тыс. приходится на провинцию Гуандун.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Пекина также видят большие перспективы в развитии сетей связи пятого поколения. Так, в 2019 году город начал внедрять стандарты вещания видео сверхвысокого разрешения «5G+8K», которые уже были опробованы во время Чемпионата мира по баскетболу 2019 и Международной садоводческой выставки.

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