Ханчжоу, Китай, , 01:16 — REGNUM В провинции Чжэцзян на востоке Китая было раскрыто 1425 дел, связанных с незаконной деятельностью мафиозного толка и осуждено 3968 преступников, сообщил Высший народный суд провинции, передает 14 января агентство Синьхуа.

Среди обвиняемых 1198 получили тюремные сроки продолжительностью более пяти лет. Президент Высшего народного суда провинции Чжэцзян Ли Чжанго заявил, что буква закона лежит в основе усиления борьбы с мафиозными структурами в провинции, поэтому все процедуры и судебные слушания проводятся в едином ключе, справедливо и стандартизировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае главарь преступной банды Сунь Сяого получил смертный приговор за множественные преступления, совершенные им с 1998 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае главарь банды получил второй смертный приговор