Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Опубликован новый трейлер предстоящей игры DOOM Eternal. Ролик был выложен 14 января на YouTube-канале Bethesda Softworks.

Все поклонники одной из главных франшиз индустрии смогут сыграть в игру 20 марта 2020 года. На этот раз Палачу Рока придётся сражаться с монстрами в том числе на Земле.

Напомним, сюжет Doom Eternal расскажет о том, что произошло после событий в Doom 2016. По имеющейся информации, он частично повторит сюжетную арку классической игры Doom II: Hell on Earth.

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