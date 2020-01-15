Харбин, Китай, , 00:59 — REGNUM Таможня Китая арестовала с декабря 2019 года семерых подозреваемых в контрабанде 82 кг золота на сумму около 25 млн юаней ($3,6 млн), сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Таможня столицы провинции Хэйлунцзян города Харбина получила наводку на подозреваемых в начале декабря. У нее появились сведения, что банда, базирующаяся в порту Циндао в провинции Шаньдуна на востоке Китая, занималась контрабандой золота через границу через Харбин.

По итогам совместной операции, проведенной сразу в двух указанных городах, было изъято 22 кг контрабандного золота. Расследование продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, полицией южной китайской провинции Гуандун была раскрыта банда, занимавшаяся контрабандой наручных часов на сумму $58 млн.

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