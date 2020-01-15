Москва, , 01:00 — REGNUM Аномально теплая погода этой зимой в России может быть вызвана применением «климатического оружия» США, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина») в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Журавлев считает, что необычная зимняя погода в РФ — не может являться простым стечением обстоятельств. По его словам, США владеют мощными передовыми технологиями и испытывали климатическое оружие еще во времена Вьетнамской войны.

Депутат выразил мнение, что Вашингтон пытается скрывать разработки такого оружия под научными исследованиями. Журавлев добавил, что США не могут применить эти технологии против конкретной страны, но могут обрушить их против всего мира, провоцируя катастрофу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2019 года в эфире телеканала «Россия-1» Алексей Журавлев также заявил о возможном применении США климатического оружия против России.

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