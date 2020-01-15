Харбин, Китай, , 00:53 — REGNUM Первая истории Китая водитель трактора Лян Цзюнь умерла на северо-востоке Китая в возрасте 90 лет, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Лян скончалась после продолжительной болезни в 13:00 по Пекину в столице провинции Хэйлунцзян городе Харбине. Она была первой женщиной в Китае, взявшейся за управление трактором. Ее изображения появлялось на банкноте номиналом один юань.

Она родилась в 1930 году в уезде Миншуй провинции Хэйлунцзян в бедной семье. В возрасте 17 лет она поступила в педагогический колледж. В 1948 году она стала единственным студентом женского пола на курсах обучения управления трактором. После окончания она присоединилась к национальной кампании «великой северной пустыни», где работала настойчиво и самоотверженно.

В октябре 1949 года она вступил в Компартию Китая после того, как Мао Цзэдун объявил учреждения Китайской Народной Республики. В июне 1950 года власти создали первую в стране женскую тракторную бригаду, названную в ее честь.