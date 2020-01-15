Вашингтон, , 00:45 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер предстоящей игры Resident Evil 3 Remake. Ролик был опубликован 14 января на Twitter-странице франшизы.

https://twitter.com/RE_Games/status/1217114583544029184

Трейлер демонстрирует отличную графику, но, что самое главное, поклонникам игровой серии показали нового Немезиса. Он преследует Джилл Валентайн и, в конце концов, нападает на неё.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Capcom ответила на многие вопросы геймеров о геймплее ремейка Resident Evil 3, опубликовав новую информацию о проекте. Релиз игры на Xbox One, PlayStation 4 и ПК состоится 3 апреля 2020 года.

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