Лондон, , 23:31 — REGNUM В сети обсуждают историю девушки из США, которая спасла жизнь своему другу по онлайн-игре, проживающему в Великобритации. Об этом 14 января сообщил портал Screen Rant.

Эйдан Джексон, проживающий в городе Уиднс, играл в онлайн-игру вместе с сетевой подругой Диа Латора, находившейся в Техасе (США). В какой-то момент Джексон начал испытывать приступ, однако его родители, находившиеся на первом этаже дома, об этом не подозревали.

Сначала подросток сказал Латора, что плохо себя чувствует, потом сообщил, что он решил лечь, чтоб продолжить разговор. Когда девушка услышала, что её собеседник ведет себя странно и как будто задыхается, она решила действовать, совершив звонок в аварийные службы, находясь от них на другой стороне океана.

В итоге ей удалось сообщить адрес полиции, сотрудники которой вышли на связь с родителями мальчика, обнаружившими, что их сын не отвечает на зов. В опубликованном в сети ролике звучит аудиозапись разговора девушки со службами.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонник Minecraft связал с уроном в игре ошейник «антилай», выдающий электрические разряды. Результатом эксперимента стало видео, в котором показаны последствия применения это устройства, обеспечивающие обратную связь.

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