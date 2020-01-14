Великий Новгород, , 23:18 — REGNUM Новгородская область вошла в число пилотных регионов, в которых в 2020 году начинается реализация проекта «Земский учитель». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, в рамках программы в Новгородской области открыты 30 вакансий.

Приём заявок от участников продлится до 15 апреля, а победителей определят в первой половине мая.

По условиям программы, на участие в ней могут претендовать педагоги в возрасте до 55 лет со средним или высшим профессиональным образованием. Прошедшим отбор и переехавшим на работу в сёла, деревни, посёлки и небольшие города с населением до 50 тыс. человек учителям предоставят единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. Им предстоит отработать в течение пяти лет с учебной нагрузкой не менее 18 часов.

Напомним, программа «Земский учитель» ориентирована на педагогов, которые переезжают на работу в сёла и малые города. Программу предложил запустить президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля 2019 года.