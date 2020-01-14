Токио, , 23:09 — REGNUM Nintendo планирует представить 16 января 2020 года нового бойца для Super Smash Bros. Ultimate в рамках очередного дополнения. Об этом 14 января сообщила Twitter-страница Nintendo Versus.

https://twitter.com/NintendoVS/status/1217083951589642240

Нового персонажа в 35-минутном видео представит менеджер проекта Масахиро Сакурай. Отмечается, что он подробно расскажет о нём и продемонстрирует его возможности.

Релиз Super Smash Bros. Ultimate состоялся 7 декабря 2018 года. Игра представляет собой однопользовательский и многопользовательский файтинг (игра в жанре рукопашного боя), в котором сражаются персонажи из различных франшиз Nintendo. В задачи игроков входят ослабление и выбивание противников с арены.

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