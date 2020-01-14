Нижний Новгород, , 22:58 — REGNUM В течение недели с 6 по 12 января на территории Нижегородской области заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже значений эпидемического порога. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«При этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов (46 находок)», — отметили в управлении.

Ведомство рекомендует не отправлять больных детей в школу и детский сад, а взрослым чаще мыть руки с мылом и использовать медицинскую маску.

Как сообщало ИА REGNUM, в России пока отмечается низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Недельный эпидпорог превышен в трёх регионах — в Алтайском, Приморском краях и Астраханской области.

В Приволжском федеральном округе также заболеваемость ОРВИ находится ниже порогового уровня.