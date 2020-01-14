Токио, , 22:52 — REGNUM Поклонники аниме-вселенных Sword Art Online и Persona 5 смогут увидеть их кроссовер, реализованный в форме видеоигры. Соответствеющий анонс был опубликован 13 января на Twitter-странице мобильной игры Sword Art Online Memory Defrag.

https://twitter.com/saomd_gameinfo/status/1216707089118060544

К сожалению, никаких подробностей о будущем проекте не сообщается. В сеть выложили лишь коллаж, на котором представлены Кирито и Джокер.

Напомним, Persona 5 считается одним из самых удачных проектов, выпущенных для платформы Playstation 4. В 2020 году будет выпущена новая версия Persona 5 Royal, в которой будут пересмотрены события оригинальной игры.

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