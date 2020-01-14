Петрозаводск, , 22:54 — REGNUM Бывшая начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, оскорбившая жителей города на своей странице в социальной сети, будет работать над продвижением брендов и сувенирной продукции государственного музея-заповедника «Кижи». Об этом 14 января сообщила журналистам представитель музея.

Сообщается, что руководство музея очень положительно отнеслось к тому, что в команду музея влился ещё один молодой, энергичный и творческий специалист. Резонансная история с высказыванием экс-чиновницы не смутила администрацию музея.

Сама Лесонсен пока не дала никаких комментариев относительно своего нового места работы.

Напомним, ранее Лесонсен, которая является супругой министра культуры Карелии, разместила на своей странице в социальной сети Facebook пост в адрес горожан, не доносящих мусор до специальных контейнеров. Экс-чиновница назвала их «мразями» и пояснила, что вынуждена была сама собрать мусор, рассыпаный горожанами и отнеси его в мусорные баки.

После резонансной публикации, как сообщало ИА REGNUM, Лесонсен было предложено покинуть занимаемый ею пост. В мэрии Петрозаводска отметили, что данный случай, когда госчиновник позволил себе настолько нелицеприятные высказывания в адрес горожан, был первым в их практике.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях