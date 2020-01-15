Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 00:02 — REGNUM На Ямале жители деревянных одноэтажных домов в городе Ноябрьске порой не могут выйти наружу — высокие сугробы до крыши не пускают. Об этом сообщает «Ноябрьск 24».

Ситуация сложилась из-за плохой уборки управляющих компаний вверенных им домовых территорий.

«За свой счёт мы нанимаем бульдозер, чистим, своими силами убираем. Нанять бульдозер — это 500−600 рублей за час, и то это по знакомству», — говорит одна из жительниц часто заваленных снегом домов.

Как пояснили в одной из управляющих компаний, по условиям договора механизированная уборка придомовой территории должна производиться один раз в два месяца. Пересмотреть частоту очистки дворов можно на общем собрании собственников.