Санкт-Петербург, , 21:32 — REGNUM В Петербурге компания «Газпром нефть» планирует застроить Охтинский мыс, у слияния реки Охта с Невой. Ранее здесь предполагалось возведение башни «Охта-центра», против чего выступили многие петербуржцы. На этот раз, как уточняют в компании, параметры концепции нового здания не будут выходить за градостроительные нормативы и требования Северной столицы, включая высотные.

Участок, о котором идет речь, находится в собственности структур компании. Как пишет «РБК Петербург», в «Газпром нефти» не ответили на вопрос издания, почему архитектурный конкурс на разработку концепции застройки носит закрытый характер.

«К участию в конкурсе приглашены профессиональные российские и зарубежные архитектурные бюро. Перечень участников этапов отбора, а также имена победителей будут названы после определения победителя», — заявили в АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты».

Издание «Фонтанка» уточняет, что одним из определяющих условий при разработке возможных вариантов развития этой территории будет переданное в адрес акционерного общества, как собственника территории, охранное обязательство.

Президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов в разговоре с газетой «Деловой Петербург» заявил, что подобные конкурсы должны проводиться публично. Того же мнения о недопустимости кулуарных решений в связи со столь ответственным участком в центре Петербурга придерживается и заместитель председателя регионального филиала ВООПИиК Александр Кононов.

По данным «РБК Петербург», комитет по градостроительству и архитектуре Смольного никаким образом не задействован в проведении конкурса, эта информация туда даже не направлялась.

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Ранее сообщалось, что головной офис ПАО «Газпром» целиком расположится в «Лахта центре», поэтому компания «Газпром нефть» подыскивает место под собственный офис — невысокое здание «в европейском стиле» и современном дизайне.

Напомним, «Газпром нефть» выкупила часть территории Охтинского мыса еще в 2006 году для строительства «Охта-центра» почти в 400 метров в высоту. Археологические раскопки же обнаружили на этом месте артефакты эпохи шведской крепости Ниеншанц и более раннего периода до возникновения Петербурга. Градозащитники настаивали на создании археологического музея на Охтинском мысу, но этого так и не было сделано.

Одним из аргументов против строительства «Охта-центра» также стало нарушение восприятия «небесной линии» Петербурга как составной части объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

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