Вроцлав, Польша, , 21:22 — REGNUM Опубликован очередной трейлер массовой многопользовательской игры (MMO) Last Oasis. Видео было выложено 14 января на YouTube-канале проекта.

Ролик демонстрирует любителям MMO возможности новой игры, обратившей на себя внимание геймеров благодаря номадической модели (модели общества кочевников), в которой присутствует ряд интересных элементов.

Одним из таких элементов являются постапокалиптические сухопутные шагающие «корабли». Стоит отметить, что их размер может варьироваться от маленьких «лодок» до огромных «линкоров».

Напомним, ожидается, что Last Oasis выйдет в ранний доступ в Steam в первой половине 2020 года (точную дату разработчки пока что не назвали). Созданием игры занимается польская студия Donkey Crew, в качестве ведущего геймдизайнера выступает Крис Томпсон.

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