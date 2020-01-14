Москва, , 21:10 — REGNUM Подходы администрации экс-президента США Барака Обамы и администрации нынешнего американского президента Дональда Трампа на иранском направлении отличаются. Об этом 14 января в ходе экспертной дискуссии «США — Иран: пределы эскалации» заявил старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов МГИМО МИД России Максим Сучков.

По его словам, администрация Обамы считала, что изгонять Иран из Ирака и Ливана нет смысла, поскольку его позиции в этих странах традиционно сильны. Вместо этого представители администрации предлагали создавать систему антистимулов, чтобы присутствие Ирана в названных государствах воспринималось как нежелательное, а в самом Иране предлагалось теснить консерваторов.

Администрация же Трампа, по словам Сучкова, демонстрирует принцип «трёх «д»: демонизация, давление, дисциплинирование. Специалист уверен, что американской стороне важно, чтобы принимали её условия, тогда как Иран начал «прижимать» США по ряду позиций, что Вашингтону очень не понравилось. Следствием стала ликвидация Штатами Касима Сулеймани.