Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 21:26 — REGNUM Специальный экран был установлен для просмотра послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию на Эльбрусе. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Кабардино-Балкарского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта.

Экран установлен на склоне горы Эльбрус при содействии местных властей. Самая высокая точка, с которой можно будет посмотреть послание президента РФ, расположена на высоте 3847 метров над уровнем моря, на станции «Гара-Баши».

Высота экрана составляет почти три метра, а ширина четыре с половиной метра. Он установлен с таким расчётом, чтобы его могли видеть лыжники, начинающие спуск с этой точки по горнолыжным трассам.

Напомним, оглашение послания к Федеральному собранию президентом России назначено на 15 января. Мероприятие начнётся в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве в 12:00 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что послание президента России Федеральному собранию будут освещать 900 журналистов.

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